Feuerwehr Gladbeck

FW-GLA: Brand in einem Imbissbetrieb - Erschwerte Brandbekämpfung

Gladbeck (ots)

Am 25.01.2020 entzündete sich in den Vormittagsstunden die Dunstabzugsanlage eines Imbissbetriebes an der Horster Straße. Der Betreiber der Grillstube versuchte noch mit einem Feuerlöscher den Brand innerhalb des Lokals zu bekämpfen. Dabei entdeckte er einen bereits fortgeschrittenen Brand im Abluftsystem der Anlage. Daraufhin wurde die Feuerwehr Gladbeck mit dem Stichwort "Zimmerbrand" alarmiert. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte hatte sich der Brand bereits in den Zwischendeckenbereich ausgebreitet. In der Erstbrandbekämpfung kam das Hochdruck-Schneid-Löschsystem "COBRA" zum Einsatz. Damit konnte der Brand unter Kontrolle gebracht werden. Anschließend musste für die weitere Brandbekämpfung in mühsamer Arbeit die abgehängte Decke in der Grillstube und der Holzfußboden oberhalb des Brandherdes entfernt werden. Hierzu wurden eine Motorsäge und eine Spezialsäge eingesetzt. Während der gesamten Einsatzmaßnahmen erfolgte eine ständige Kontrolle der Deckenkonstruktion mit zwei Wärmebildkameras. Oberhalb der Grillstube befanden sich vier Wohnungen, die durch die Feuerwehr geräumt werden mussten, da der Rauch aus dem Brandbereich der Grillstube bereits teilweise durch den gemeinsam genutzten Treppenraum in die Wohnungen eingedrungen war. Insgesamt wurden 11 Personen rettungsdienstlich versorgt und vorsorglich einer Klinik zugeführt. Im Einsatz befanden sich die Löschzüge Mitte, Brauck und die Kräfte der hauptamtlichen Wache. Der Rettungsdienst der Feuerwehr Gladbeck wurde durch die Berufsfeuerwehr Bottrop unterstützt. Die Löscheinheit Nord sicherte während des Einsatzes den Grundschutz für das Stadtgebiet. (HM)

