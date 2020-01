Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Zwei Verkehrsunfälle

Rems-Murr-Kreis (ots)

Waiblingen-Hohenacker: Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

Ein 22 Jahre alter Fahrer eines VW-Transporters befuhr am Montag kurz nach 16 Uhr die Landesstraße 1140 zwischen dem Bittenfelder Kreisel und Schwaikheim und bemerkte zu spät, dass die Fahrzeuge vor ihm verkehrsbedingt anhalten mussten. Aufgrund dessen fuhr er auf den vor ihm stehenden Mercedes eines 27-Jährigen auf, dieser wurde durch die Wucht des Aufpralls auf den davor stehenden Renault-Twingo eines 38 Jahre alten Mannes aufgeschoben. Sowohl der Mercedes-Fahrer, als auch die 68-jährige Beifahrerin im Renault wurden leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt rund 10.000 Euro geschätzt.

Welzheim: Auto überschlagen - 20-Jähriger lebensgefährlich verletzt

Ein 20-jähriger Fahrer eines Renault Twingo befuhr am Dienstagmorgen gegen 5.20 Uhr die L 1150 von Haubersbronn in Richtung Welzheim. Bei Eselshalden geriet der Autofahrer im Bereich einer langgezogenen Rechtskurve nach rechts in den Grünstreifen. Beim Gegensteuern verlor er die Kontrolle und streifte einen entgegengekommenen Pkw VW Passat. Danach kam der Pkw des 20-Jährigen wieder nach rechts ab, überschlug sich und kam auf der Straße auf dem Dach zum Liegen. Beim Überschlag schleuderte der junge Autofahrer durch ein Stoffdach aus dem Auto und zog sich lebensgefährliche Verletzungen zu. Nach einer notärztlichen Erstversorgung wurde der Mann in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Der Gesamtschaden an den Autos beläuft sich auf ca. 4000 Euro. Die Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Die Straße musste bis ca. 8:30 Uhr voll gesperrt werden.

