POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfälle und Diebstahl

Schwäbisch Hall-Sulzdorf: Fahrschülerin bei Sturz mit Motorrad schwer verletzt

Am Montag kurz vor 11:30 Uhr war eine 51-jährige Fahrschülerin mit einem Suzuki-Motorrad auf der Kirchäckerstraße unterwegs. Beim Linksabbiegen auf die Hauptstraße unterlief ihr vermutlich ein Fahrfehler, so dass sie geradeaus über die Hauptstraße fuhr und dort auf einen Bordstein und anschließend gegen eine Werbetafel prallte. Dadurch wurde die Frau vom Motorrad geschleudert und stürzte in eine neben dem Gehweg befindliche rund 50 Zentimeter tiefe Baugrube. Das Motorrad rutschte über den Gehweg, bevor es ebenfalls in die Baugrube stürzte. Die 51-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 2.000 Euro.

Gaildorf: Aufbruch von Baustellenfahrzeug

Zwischen Mittwoch, 18:00 Uhr und Montag, 6:40 Uhr öffnete ein Unbekannter im Auweg zwei verschlossene, auf einem Tieflader montierte Aluboxen gewaltsam und entnahm daraus das enthaltene Werkzeug. Dabei handelt es sich um hochwertige Baumaschinen im Gesamtwert von rund 4.500 Euro. An den Boxen entstand ein Sachschaden von rund 200 Euro.

Die Polizei Gaildorf bittet Zeugen, sich unter Telefon 07971 95090 zu melden.

Gaildorf: LKW-Anhänger umgestürzt

Gegen 11:00 Uhr ein 56-jähriger LKW-Fahrer mit seinem Mercedes-Gespann die die L1066 in Richtung Obersontheim. Etwa auf Höhe Rothof geriet das Fahrzeug samt Anhänger rechts in den Grünstreifen. Durch das Gegensteuern schaukelte sich der mit Erde beladene Anhänger auf und kippte nach links um. Durch den Anhänger und die Erde war die L1066 in beide Richtungen blockiert. Gegen 13:30 Uhr war die Fahrbahn vollständig gereinigt und der Verkehr konnte wieder fließen. Bei dem Unfall entstand Sachschaden von rund 1.500 Euro.

