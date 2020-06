Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Drogendealer festgenommen, mehrere Verletzte bei Verkehrsunfall, Farbschmierereien, Anhänger aufgebrochen & Münzgeldautomat aufgebrochen

Rems-Murr-Kreis (ots)

Waiblingen: Drogendealer festgenommen

Drei Männer aus Waiblingen im Alter von 50, 35 & 37 Jahren werden beschuldigt, mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge gehandelt zu haben. Nachdem sich im Rahmen kriminalpolizeilicher Ermittlungen der Verdacht gegen die drei Männer ergeben hatte, wurde am vergangenen Dienstag die Wohnung des 50-jährigen von der Kriminalpolizei durchsucht. Hierbei wurden neben 31 Gramm Kokain auch Verpackungsmaterial sowie Utensilien zur Herstellung von Crack aufgefunden. Die beiden 35- und 37-jährigen Tatverdächtigen wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt. Der 35-Jährige wurde im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert, beim 37-Jährigen wurde der Haftbefehl außer Vollzug gesetzt. Der dritte Tatverdächtige wurde auf Weisung der Staatsanwaltschaft Stuttgart nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Alle drei Männer müssen mit einem Strafverfahren rechnen.

Waiblingen: Mehrere Verletzte bei Verkehrsunfall

Mindestens drei Verletzte, drei nicht mehr fahrbereite Pkw sowie rund 30.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Montag, gegen 12:15 Uhr auf der Landesstraße 1142 zwischen Hegnach und Waiblingen. Eine 34-jährige VW-Fahrerin war in Richtung Waiblingen unterwegs und bemerkte zu spät, dass es aufgrund eines Linksabbiegers zum leichten Rückstau kam und fuhr auf den vor ihr stehenden Mercedes eines 48-Jährigen auf. Dieser wurde durch die Wucht des Aufpralls auf den davor stehenden BMW einer 39 Jahre alten Frau aufgeschoben. Alle drei Fahrer wurden mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Im Fahrzeug der Unfallverursacherin befanden sich zudem drei Kinder, diese wurden zur Untersuchung ebenfalls ins Krankenhaus gebracht. Alle drei Autos mussten abgeschleppt werden. Die Fahrbahn war nach dem Unfall zeitweise komplett blockiert, es kam zu erheblichem Rückstau in beiden Richtungen.

Weinstadt-Beutelsbach: Mehrere Farbschmierereien

Zwischen Freitagmittag und Montagmorgen wurde eine Wand in der Einfahrt zur Grundschule in der Kellereistraße mit grüner Farbe beschmiert. Der hierdurch entstandene Sachschaden wird auf rund 300 Euro geschätzt. Im Zeitraum zwischen Samstagnachmittag und Montagvormittag wurde zudem in der Ulrichstraße eine Garagenwand sowie ein Verteilerkasten beschmiert. Der Sachschaden beläuft sich hier auf rund 500 Euro.

Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Weinstadt unter der Telefonnummer 07151 65061 entgegen.

Schwaikheim: Anhänger aufgebrochen

Zwischen Mittwochabend und Montagmorgen wurde ein in der Rosenstraße abgestellter Anhänger aufgebrochen und aus diesem ein Winkelschleifer sowie ein Stampfer im Wert von rund 5000 Euro entwendet. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Schwaikheim unter der Telefonnummer 07195 969030 entgegen.

Weinstadt-Endersbach: Münzgeldautomat aufgebrochen

Gegen 22:15 Uhr wurde am Sonntagabend ein Münzgeldautomat einer Bankfiliale in der Strümpfelbacher Straße aufgebrochen. Der bisher unbekannte Täter hebelte den Automaten auf und entwendete aus diesem mehrere tausend Euro Münzgeld. Der entstandene Sachschaden am Automaten beläuft sich auf rund 1000 Euro. Der Täter ist ca. 30-40 Jahre alt, trug zum Tatzeitpunkt einen schwarzen Mundschutz, eine schwarze Baseballmütze, schwarze Stoffhandschuhe, schwarze Jeans, einen grauen Pullover, eine olivgrüne ärmellose Jacke sowie weiße Turnschuhe. Außerdem führte er einen schwarzen Rucksack mit, in dem er die Beute abtransportierte. Zeugenhinweise auf den Dieb nimmt der Polizeiposten Weinstadt unter der Telefonnummer 07151 65061 entgegen.

