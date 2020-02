Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Wermelskirchen - Rollstuhlfahrerin übersehen und verletzt

Wermelskirchen (ots)

Am Dienstagnachmittag (18.02.), gegen 17 Uhr, ist eine Rollstuhlfahrerin auf der Friedrichstraße von einem Wagen angefahren und verletzt worden.

Die 53-jährige Wermelskirchenerin benutzte mit ihrem Rollstuhl den linken Gehweg der Friedrichstraße in Richtung Waldstraße. Als sie in Höhe einer Grundstückszufahrt gegenüber der Einmündung Karolinenstraße war, kam von rechts ein Pkw BMW, der auf das Grundstück fahren wollte.

Der 72-jährige Fahrer des BMW aus Wermelskirchen übersah die Rollstuhlfahrerin vermutlich wegen geparkter Fahrzeuge und stieß mit dem Frontstoßfänger gegen den Rollstuhl.

Die Rollstuhlfahrerin wurde dabei leicht verletzt und begab sich in das örtliche Krankenhaus zur ambulanten Behandlung. Am Rollstuhl sowie am Pkw ist jeweils leichter Sachschaden entstanden. (ct)

