POL-RBK: Bergisch Gladbach - Balkon auf der anderen Straßenseite stoppt BMW

Bergisch Gladbach (ots)

Eine Seniorin ist am Dienstagmittag (18.02.) mit ihrem Auto quer über die Herkenrather Straße in Sand gefahren. Die erste Erklärung: Von der Bremse abgerutscht.

Die 78-jährige Bergisch Gladbacherin stand mit ihrem BMW kurz vor 13:00 Uhr in der Ausfahrt des dortigen Supermarktes. Nach eigenen Angaben rutschte sie von der Bremse des Automatikwagens und gab Gas. Zeugen beobachteten, wie der 3er mit hoher Geschwindigkeit auf die Straße fuhr.

Eine 43-jährige Ford-Fahrerin aus Bergisch Gladbach, die in Richtung Herkenrath fuhr, versuchte vergeblich durch Bremsen und Ausweichen einen Unfall zu verhindern. Der BMW krachte gegen die Beifahrerseite des S-Max, fuhr weiter über die Straße, durchbrach einen Holzzaun auf der gegenüberliegenden Seite und wurde schließlich von einem Betonbalkon gestoppt.

Die Seniorin und die Insassen in dem Ford blieben unverletzt. Der 81-jährige Beifahrer in dem BMW erlitt nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte ihn zur Versorgung in ein örtliches Krankenhaus. Der Gesamtschaden wird auf 35.000 Euro geschätzt. Der BMW musste abgeschleppt werden. (rb) Anlage: -1- Foto

