POL-AA: Ostalbkreis: 14-Jährige belästigt, Diebstahl und Unfälle

Aalen-Wasseralfingen: 14-Jährige belästigt

Eine 14-Jährige hielt sich am Sonntagnachmittag an der Bushaltestelle in der Schloßstraße auf. Hierbei wurde sie von einem unbekannten Mann angesprochen. Plötzlich wurde dieser zudringlich und betatschte die Jugendliche am Oberkörper. Nachdem sie sich das verbat und den Mann wegstieß, trat er ihr in den Bauch. Anschließend flüchtete er in Richtung Binsengasse und Talschulzentrum. Die 14-Jährige wurde leicht verletzt und ambulant im Krankenhaus versorgt. Der Mann wird als etwa 35 bis 40 Jahre alt und muskulös beschrieben. Er hatte einen Dreitagebart und schwarze Haare. Bekleidet war er mit einer blauen Jeans, einem grünen Kapuzenpulli und einer schwarzen Jacke. Weitere Hinweise auf den Mann nimmt das Polizeirevier Aalen unter Telefon 07361/5240 entgegen.

Oberkochen: Diebstahl von Verputzmaschine

Zwischen vergangenen Mittwoch und Montag entwendeten Diebe eine Verputzmaschine, die im Außenbereich beim Neubau der Dreißentalschule in der Dreißentalstraße abgestellt war. Der Wert der Maschine wird samt Zubehör auf rund 12.000 Euro beziffert. Zum Abtransport müssen die Diebe ein größeres Fahrzeug oder Anhänger benutzt haben. Hinweise erbittet der Polizeiposten Oberkochen unter Telefon 07364/955990.

Aalen-Unterkochen: Unfall unter Alkoholeinfluss

Ein 65-jähriger Audi-Lenker streifte am Montagmorgen gegen 7.20 Uhr auf dem Brandweg einen am Fahrbahnrand geparkten Anhänger und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Ca. 100 Meter von der Unfallstelle entfernt stellte er sein Fahrzeug ab und entfernte sich zu Fuß. Kurze Zeit später kehrte er an die Unfallstelle zurück. Da er unter Alkoholeinwirkung stand, musste er sich einer Blutentnahme unterziehen. Sein Führerschein wurde einbehalten.

Gschwend: Unfall aus Unachtsamkeit

Beim Einfahren von einem Grundstück auf die Welzheimer Straße beschädigte ein 65-jähriger Suzuki-Lenker am Montag gegen 8.45 Uhr einen am Fahrbahnrand geparkten Pkw Opel, wodurch ein Gesamtschaden von ca. 5000 Euro entstand.

