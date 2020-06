Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfälle

Aalen (ots)

Crailsheim: Fahrerflucht I

Zwischen 13:00 Uhr und 14:00 Uhr am Samstag beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen in der Jenny-Stern-Straße geparkten PKW der Marke BMW. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von 2.500 Euro an dem BMW. Der Unfallverursacher entfernte sich nach dem Zusammenstoß unerlaubt von er Unfallstelle.

Die Polizei Crailsheim bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07951 480-0.

Crailsheim: Fahrerflucht II

Zwischen Freitag, 23:00 Uhr und Samstag, 12:00 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen in der Straße Am Nonnensee am Straßenrand geparkten PKW der Marke VW. Der Unfall geschah vermutlich, als der Unfallverursacher mit seinem Fahrzeug rangieren wollte. Bei dem Zusammenstoß entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro an dem VW. Der Unfallverursacher kümmerte sich nicht um die Schadensregulierung, sondern entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Die Polizei Crailsheim bittet Zeugen sich unter Telefon 07951 480-0 zu melden.

Schwäbisch Hall: Unfall im Kreisverkehr

Kurz vor 23:00 Uhr am Sonntagabend befuhr ein 39jähriger Volvo-Fahrer die Steinbacher Straße und wollte hier in den Kreisverkehr bei der Straße An der Limpurgbrücke einfahren. Dabei übersah er den im Kreisverkehr befindlichen Ford Fiesta eines 24-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der dabei entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 12.500 Euro.

Bühlertann: Auto kommt von Fahrbahn ab

Rund 2.500 Euro Sachschaden entstanden am Montag gegen 0:40 Uhr auf der L1060. Eine 22 Jahre alte VW Golf-Fahrerin war von Fronrot kommend in Fahrtrichtung Bühlertann unterwegs, als sie auf Höhe der Abzweigung Bubeneiche/Halden nach links von der Fahrbahn abkam. Hierbei überfuhr sie den Grünstreifen und beschädigte ein Verkehrszeichen sowie einen Leitpfosten. Letztlich prallte ihr Fahrzeug gegen einen Holzstapel und kam zum Stillstand. Die junge Fahrerin blieb bei dem Unfall unverletzt.

