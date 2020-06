Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle, eingeschlagene Scheibe und verletzte Polizisten

Aalen (ots)

Abtsgmünd: Von der Fahrbahn abgekommen

Auf rund 5000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der bei einem Verkehrsunfall am Sonntagabend entstand. Gegen 18.50 Uhr befuhr eine 18-Jährige mit ihrem Pkw die B 19. Auf Höhe Fach querte Angaben der Fahranfängerin zufolge ein Tier die Fahrbahn. Die 18-Jährige erschrak darüber derart, dass sie das Lenkrad verriss und die Kontrolle über ihren Pkw verlor. Dieser geriet ins Schlingern und kam von der Straße ab. Die 18-Jährige blieb unverletzt.

Aalen: Unfallflucht

Gegen 12 Uhr am Sonntagmittag wurde ein 50-Jähriger durch einen lauten Schlag aufmerksam. Bei seiner Nachschau stellte der Mann fest, dass sein Pkw Mercedes Benz, der vor seinem Haus in der Langertstraße abgestellt war, durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt worden war. Der hierbei entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 900 Euro. Rund zweieinhalb Stunden später erschien der 89-jährige Unfallverursacher beim Polizeirevier in Aalen und meldete den Unfall.

Aalen: Unfallflucht

Ein unfallflüchtiger Fahrzeuglenker beschädigte bereits am Samstag zwischen 13.45 und 20 Uhr einen Pkw Opel, der auf dem oberen Parkdeck Geschäftes in der Wilhelm-Merz-Straße abgestellt war. Der dabei entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 2000 Euro. Hinweise auf den Verursacher bitte an das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240.

Ellwangen: Motorradfahrerin leicht verletzt

Mit seinem Pkw Fiat fuhr ein 55-Jähriger am Samstag gegen 18 Uhr in den Kreisverkehr in der Max-Eyth-Straße ein. Dabei übersah er eine 23 Jahre alte Motorradfahrerin und erfasste sie mit seinem Fahrzeug. Die Zweiradfahrerin stürzte zu Boden, wobei sie sich leichte Verletzungen zuzog. Sie wurde ambulant im Krankenhaus behandelt. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden wird auf rund 2500 Euro geschätzt.

Rainau: 6000 Euro Sachschaden

Mit seinem Pkw Audi kam ein 53-Jähriger am Samstagabend gegen 19.15 Uhr auf der B 290 Höhe Bucher Stausee nach rechts von der Fahrbahn ab, wo er gegen die Leitplanke fuhr. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 6000 Euro.

Täferrot: Von der Fahrbahn abgekommen

Mit ihrem Pkw Ford kam eine 61-Jährige am Sonntagnachmittag gegen 16.15 Uhr auf der Straße Buchholz aus Unachtsamkeit von der Fahrbahn ab, wobei an dem Fahrzeug ein Sachschaden von rund 6000 Euro entstand.

Schwäbisch Gmünd: Polizeibeamte angegriffen

Anwohner der Bismarckstraße riefen am Sonntagabend gegen 19 Uhr die Polizei um Hilfe, da ein Nachbar lautstark herumschrie. Als der 40-Jährige den Beamten die Türe öffnete, war er sofort aggressiv. Da sich der Mann offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand, sollte er einer ärztlichen Behandlung zugeführt werden. Dagegen wehrte er sich heftig, sodass er von den Polizeibeamten zu Boden gebracht werden musste. Hierbei schlug der 40-Jährige nach den Polizisten und biss drei von ihnen in die Hand, wodurch alle leichte Verletzungen davontrugen. Der renitente Mann wurde schließlich in eine Fachklinik eingeliefert.

Schechingen: Fahrzeug übersehen

An der Einmündung Kaiser-Friedrich-Straße / Hauptstraße übersah ein 83-jähriger Nissan-Fahrer am Sonntagnachmittag gegen 15 Uhr den Pkw VW eines 46-Jährigen. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, bei dem beide Fahrer unverletzt blieben, entstand ein Sachschaden von rund 3000 Euro.

Lorch: Scheibe eingeschlagen

Unbekannte schlugen zwischen Freitagmittag, 12 Uhr und Sonntagvormittag, 11.30 Uhr eine Scheibe des Gemeindehauses in der Reinhold-Maier-Straße ein, wobei ein Sachschaden von rund 1000 Euro entstand. Hinweise auf die Täter bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580.

Schwäbisch Gmünd: Radlerin verletzt

Mit ihrem Fahrrad befuhr eine 83-Jährige am Sonntagvormittag gegen 11.15 Uhr die Bocksgasse. An der Einmündung zum Pfeifergäßle übersah die Dame den von rechts kommenden Pkw VW eines 77-Jährigen. Obwohl der 77-Jährige sein Fahrzeug noch abbremste, konnte er den Zusammenstoß auf der nassen Fahrbahn nicht mehr verhindern. Die 83-Jährige stürzte zu Boden, wobei sie sich leichte Verletzungen zuzog. Sie wurde zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

