Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfall bei Abtsgmünd

Aalen (ots)

Abtsgmünd/Bronnen: Unfall mit drei Fahrzeugen

Gegen 11:44 Uhr befuhr am heutigen Sonntag ein Krad mit Beiwagen die L1075 von Bronnen kommend in Richtung Abtsgmünd. In einer Linkskurve geriet das Krad auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit bei regennasser Fahrbahn ins Schleudern, kam auf die Gegenfahrspur und stieß dort mit zwei entgegenkommenden Pkw zusammen. Die Mitfahrerin im Beiwagen erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. An den drei Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 25.000 EUR. Alle drei Fahrzeuge mussten von Abschleppdiensten von der Unfallstelle geräumt werden.

