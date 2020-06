Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle und Brand

Aalen (ots)

Böbingen: Unfall im Gratwohlweg

Am Samstag fuhr gegen 10:30 Uhr eine Verkehrsteilnehmerin aus einer Grundstückszufahrt rückwärts in den Gratwohlweg ein. Dabei übersah sie einen VW Golf und es kam zum Unfall. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 7.000 EUR. Verletzt wurde niemand.

Aalen/Unterkochen: Brand in einer Gartenhütte

Am Samstag gegen 14:45 Uhr wurde der Rettungsleitstelle ein Brand in der Kleingartenanlage oberhalb der Kellersteige gemeldet. Vor Ort konnte ein brennendes Gartenhäuschen ausgemacht werden. Der Brand griff bereits auf ein anderes Gartenhäuschen über. Die Feuerwehr war mit vier Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften vor Ort. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 50.000 EUR. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Essingen: Unfall beim Überholen

Gegen 17:20 Uhr befuhr am Samstag ein Traktor-Lenker die Bahnhofstraße in Richtung Ortsmitte. Als er nach links in eine Tankstelle abbog wurde er gleichzeitig von einem Lkw überholt. Dadurch kam es zum Unfall. Beide Fahrzeugführer blieben unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3.500 EUR.

Rainau: Von Fahrbahn abgekommen

Am Samstag gegen 19:30 Uhr befuhr ein 53-Jähriger mit seinem Audi A3 die B290 in Fahrtrichtung Ellwangen. Auf Höhe des Bucher Stausees kam er aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab, überfuhr einen Leitpfosten und prallte gegen die Böschung. Der Autofahrer blieb unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 6.000 EUR.

Aalen: Unfallflucht im Parkhaus

Im Zeitraum von 13:45 bis 20:05 Uhr war am Samstag ein blaues Cabrio im Parkdeck im Obergeschoss des Modepark Röther in der Wilhelm-Merz-Straße abgestellt. Als die Fahrzeugbesitzerin zurückkam, stellte sie einen Unfallschaden hinten links fest. Vermutlich ist der Schaden durch einen wendenden Lkw oder ein ähnliches größeres Fahrzeug entstanden. Der Sachschaden wird auf ca. 2.000 EUR geschätzt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Aalen unter Tel.: 07361 5240 zu melden.

