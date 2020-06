Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Betrunkene Autofahrer in Weinstadt und Backnang

Waiblingen (ots)

Weinstadt/Beutelsbach: Betrunkener hupt Streifenwagen an

Am Freitagabend gegen 23 Uhr befand sich die Polizei auf Streifenfahrt in der Stuttgarter Straße. An der Kreuzung zur Poststraße fiel den Beamten ein Fahrzeuglenker auf, der offensichtlich grundlos hupend an der roten Ampel stand. Die Beamten unterzogen den 69-jährigen Fahrzeuglenker daraufhin einer Verkehrskontrolle und stellten fest, dass er unter Alkoholeinfluss stand. Ihm wurde im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde einbehalten.

Backnang: Unfall unter Alkoholeinfluss

Am Samstag gegen 18:30 Uhr befuhr ein 54-jähriger mit seinem Ford die Sulzbacher Straße stadtauswärts. In einer scharfen Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab. Überfuhr ein Verkehrszeichen und prallte nach einigen Metern gegen eine Mauer. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Unfallverursacher unter Alkoholeinfluss stand. Bei ihm wurde eine Blutentnahme durchgeführt und sein Führerschein wurde einbehalten. Das erheblich beschädigte Fahrzeug musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden.

