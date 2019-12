Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Auto auf Anhänger gekracht

Lange Staus bildeten sich am Dienstag nach einem Unfall mit zwei Verletzten bei Göppingen.

Wie die Polizei berichtet, fuhr ein 45-Jähriger kurz vor 14 Uhr mit seinem Audi in Richtung Ulm. Bei Göppingen erkannte er auf der B10 den Sicherungsanhänger der Straßenmeisterei zu spät. Mit hoher Geschwindigkeit rammte er das Fahrzeug. Der 45-Jährige wurde durch den Aufprall leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn in die Klinik. Auch der Fahrer in dem Fahrzeug, das den Anhänger zog, wurde leicht verletzt. Der Audi wurde total beschädigt. Die Polizei schätzt den Schaden auf insgesamt rund 40.000 Euro. Wie die Polizei weiter berichtet ergaben sich bei dem 45-Jährigen Hinweise auf Drogeneinfluss. Außerdem sei er abgelenkt gewesen, weil er das Navigationsgerät bediente, schilderte der 45-Jährige der Polizei. Die ermittelt jetzt gegen den Mann aus Stuttgart. Ihn erwartet eine Strafanzeige.

Die B10 war nach dem Unfall bis kurz vor 16 Uhr vollständig gesperrt, dann stand ein Fahrstreifen zur Verfügung. Kurz nach 17 Uhr war die Fahrbahn geräumt. Bis dahin staute sich der Verkehr vor der Unfallstelle und auf den Umleitungsstrecken.

