Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis - Verkehrsunfälle

Rems-Murr-Kreis (ots)

Backnang - Rettungswagen übersehen - Auffahrunfall

Eine 59-jährige Citroen-Fahrerin und ein 79-jähriger Fiat-Fahrer befuhren am Freitag gegen 19.45 Uhr hintereinander die B14 in Richtung Schwäbisch Hall. Aufgrund eines sich nähernden Rettungswagen nahm die 59-Jährige den Fuß vom Gas und fuhr rechts am Fahrbahnrand mit geringerer Geschwindigkeit weiter. Der nachfolgende 79-Jährige bemerkte dies zu spät und fuhr auf den Citroen auf. Die 76-jährige Beifahrerin im Fiat wurde hierbei leicht verletzt. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt, waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 5000 Euro.

Fellbach - Vorfahrt missachtet

Ein 28-jähriger VW-Polo-Fahrer befuhr am frühen Samstagmorgen, kurz vor 6 Uhr, die Steinbeisstraße in Richtung Bahnhof, als von rechts ein 23-jähriger BMW-Fahrer aus einem Parkplatz heraus direkt vor den Polo auf die Fahrbahn fuhr. Der 28-Jährige wurden durch die Wucht des Aufpralles leicht verletzt. Beide Fahrzeuge erlitten einen wirtschaftlichen Totalschaden und mussten abgeschleppt werden. Am VW Polo entstand ein Schaden in Höhe von ca. 7000 Euro - am 3er BMW ca. 8000 Euro.

