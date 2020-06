POL-AA: Ostalbkreis: Autotransporter verlor Pkw - Unfall - brennender Mülleimer

Polizeipräsidium Aalen

Neresheim: Autotransporter verlor Pkw

Ein spanischer Autotransporter befuhr am Freitag gegen 11.35 Uhr die Dischinger Straße und verlor auf Höhe des Alten Bahnhofs beim Abbiegen einen Pkw, der auf der Ladepritsche nicht richtig gesichert war. Der 38-jährige Lkw-Fahrer bemerkte den Vorfall zunächst nicht und fuhr weiter. Er wurde von der Polizei in Utzmemmingen angehalten und über den Sachstand informiert. Der verlorengegangene Pkw landet auf der Straße und kam dort zum Stehen. Andere Verkehrsteilnehmer wurden bei dem Vorfall nicht gefährdet. Am Pkw entstand Sachschaden. Der Lkw-Fahrer nahm letztlich das Gefährt wieder an Bord und setzte seine Fahrt fort, nachdem alle Fahrzeuge nochmals auf die ordnungsgemäße Sicherung kontrolliert waren.

Bopfingen: Mit Einsatzfahrzeug kollidiert

Ein 41-jähriger Skoda-Fahrer bog am Freitag von der Ipfstraße auf die Ellwanger Straße ein und stieß dabei mit einem Einsatzfahrzeug der Feuerwehr zusammen, die mit Sondersignal unterwegs waren. Bei dem Zusammenstoß entstand Sachschaden in Höhe von ca. 4000 Euro. Verletzt wurde beim Unfallfall niemand.

Schwäbisch Gmünd: Brennender Mülleimer

Am Freitagmorgen wurde gegen 6.30 Uhr in der Oberbettringer Straße ein brennender Mülleimer entdeckt. Die örtliche Feuerwehr war deshalb mit 11 Fahrzeugen im Einsatz. Der befüllte Metallmülleimer brannte aus, Sachschaden entstand nicht.Es ist davon auszugehen, dass der Müll entweder fahrlässig oder gar vorsätzlich in Brand gesetzt wurde. Hinweise zum Vorfall nimmt die Polizei in Schwäbisch Gmünd unter Tel. 07171/3580 entgegen.

