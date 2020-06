POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Sachbeschädigung auf Schulhof

Polizeipräsidium Aalen

Ilshofen: Sachbeschädigung

Unbekannte haben in der Zeit zwischen Mittwoch 16:30 Uhr und Freitag, 6:15 Uhr einen rund sechs Meter hohen Baum auf dem Pausenhof einer Schule in der Gartenstraße umgesägt. Zudem wurden zwei Verkehrsschilder umgeknickt. Auch ein an einer benachbarten Halle angebrachter Bewegungsmelder wurde abgeschlagen. Der Sachschaden liegt im vierstelligen Bereich.

Die Polizei Ilshofen bittet Zeugen sich unter Telefon 07904 940010.

