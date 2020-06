Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Widerstand gegen Polizeibeamte, Unfälle, Auto entwendet und Unfall verursacht, versuchter Einbruch

Crailsheim-Roßfeld: Betrunkener leistet Widerstand

Ein Zeuge meldete am Mittwoch gegen 16:30 Uhr einen Mann, der apathisch in seinem Auto an einem Feldweg an der Reußenbergstraße sitzt. Bei der Überprüfung konnte eine Polizeistreife den Mann an der Örtlichkeit antreffen. Auf dem Beifahrersitz seines Fahrzeugs war ein Korb mit diversen alkoholischen Getränken. Der Mann stand zudem augenscheinlich unter Alkoholeinfluss. Der Mann reagierte auf Ansprache kaum. Daher sollte er von der Streifenbesatzung zur Dienststelle verbracht werden. Hiergegen widersetzte sich der Mann und drohte sich und die Beamten umzubringen. Das aggressive Verhalten setzte letztlich sich in der Gewahrsamszelle fort. Hier wurde festgestellt, dass der Mann sich offenbar selbst Verletzungen zufügte. Nachdem Rettungskräfte hinzugezogen worden waren, wurde der 63-JÄhrige aufgrund der akuten Eigengefährdung in eine Spezialklinik verbracht.

Fichtenau: Wildunfall mit Folgeunfall

Kurz nach 22:30 Uhr am Donnerstagabend war ein 23-Jähriger mit seinem VW Golf auf der K2647von Bruckenweiler in Richtung Unterdeufstetten unterwegs. Als ein Reh von links kommend versuchte die Fahrbahn zu queren, wurde es von dem Fahrzeug erfasst. Dabei entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro an dem Golf.

Ein hinter dem Golf fahrender 18-Jähriger erkannte zu spät, dass der Golf-Fahrer sein Fahrzeug bis zum Stillstand abbremsen musste und fuhr mit seinem BMW X1 auf den Golf auf. Bei der Kollision der beiden Fahrzeuge entstand ein Sachschaden von rund 12.000 Euro.

Schwäbisch Hall: Versuchter Einbruch

Zwischen Dienstag, 12:00 Uhr und Mittwoch, 18:30 Uhr versuchte ein Unbekannter in die Tiefgarage eines Gebäudes in der Willy-Brandt-Allee einzudringen. Dabei scheiterte der Unbekannte offenbar. Bereits in der Nacht zuvor versuchte ein Unbekannter in die Tiefgarage einzubrechen, scheiterte allerdings ebenfalls.

Die Polizei Schwäbisch Hall bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 0791 400-0.

Schwäbisch Hall: Fahrradfahrer stürzt

Gegen 21:00 Uhr war ein 69-Jähriger mit seinem Mountainbike auf dem Fuß/Radweg neben der K2669 von Starkholzbach in Richtung Wielandsweiler unterwegs. Dabei hatte er seine Jacke um den Lenker des Fahrrades gewickelt. Kurz vor der Abzweigung zur K2589 löste sich das Kleidungsstück von dem Lenker und verfing sich in den Speichen des Vorderrades. Dieses blockierte daraufhin und der 69-Jährige stürzte von seinem Rad. Dabei wurde er verletzt. Er wurde vorsorglich in eine Klinik verbracht.

Schwäbisch Hall: Unbekannter entwendet PKW und verursacht Unfall

Ein Zeuge meldete, dass auf einem Hartplatz im Sudetenweg ein VW Golf stehen würde, welcher sich offenbar nach einem Unfall dort festgefahren hatte. Es befinde sich niemand bei dem PKW. Eine Überprüfung ergab, dass zuvor am Mittwoch zwischen 13:30 Uhr und 16:30 Uhr ein Unbekannter den Fahrzeugschlüssel in einer sozialen Einrichtung entwendet hatte und den PKW in der Zeit zwischen Mittwoch 16:30 Uhr und Donnerstag 9:30 Uhr unerlaubt in Gebrauch genommen hatte.

Bei dem Unfall entstand Sachschaden in vierstelliger Höhe.

Die Polizei Schwäbisch Hall bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 0791 400-0.

