Polizei Paderborn

POL-PB: Vorfahrt missachtet

Delbrück (ots)

(mb) Bei einem Verkehrsunfall auf der Osterloher Straße hat eine Autofahrerin am Montag schwere Verletzungen erlitten.

Ein 21-jähriger BMW-Fahrer fuhr gegen 16.00 Uhr auf dem Heideweg zur Osterloher Straße. Beim Abbiegen nach links missachtete er die Vorfahrt einer von Ostenland in Richtung Lippling fahrenden 48-jährigen Audifahrerin. Der BMW prallte gegen die rechte Seite des Audis, der durch den Anstoß nach rechts von der Straße driftete und sich auf einem Maisfeld überschlug. Der Wagen kam mit Totalschaden auf den Rädern zum Stillstand. Die schwer verletzte Audifahrerin wurde am Unfallort notärztlich versorgt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus nach Paderborn gebracht. Den Gesamtsachschaden schätzt die Polizei auf rund 40.000 Euro.

