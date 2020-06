Polizei Paderborn

POL-PB: Vermehrte Anrufe durch Telefonbetrüger im Kreisgebiet

Kreis Paderborn (ots)

(mh) Zwar konnte ein mutmaßlicher Telefonbetrüger am Freitag durch die Polizei Paderborn vorläufig festgenommen werden (Bericht vom 05.06.2020), trotzdem geht die Welle der Anrufe falscher Polizisten und von vermeintlichen Enkeln im Kreis Paderborn weiter. Zu Schaden kam bislang glücklicherweise niemand.

Am Montag verzeichnete die Paderborner Polizei mehrere Anrufe im Raum Delbrück und Hövelhof. Anrufer war jeweils ein vermeintlicher Enkel in Geldnöten. Am Dienstag erreichte die Betrugswelle Bad Lippspringe und das Paderborner Stadtgebiet. Die Polizei rät Betroffenen, sich bei einem Anruf nicht auf ein Gespräch einzulassen, denn die Telefonbetrüger sind geschickt genug, um das potenzielle Opfer darin zu verstricken.

Vermeintliche Anrufe von Enkeln sollten immer mit einem eigenen Anruf beim echten Enkel überprüft werden. Niemals sollten am Telefon Angaben zu Geld, Wertgegenständen oder Bankdaten erfolgen. Auflegen und sich bei der echten Polizei melden, ist die beste Lösung, wenn ein Telefonbetrüger am anderen Ende der Leitung ist.

