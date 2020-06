Polizei Paderborn

POL-PB: Motorradfahrer schlägt auf Autospiegel und kollidiert mit Auto - Polizei sucht Zeugen

Bad Wünnenberg (ots)

(mb) Die Polizei sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls zwischen einem Motorrad und einem Auto, der sich am Pfingstmontag (01.06.2020) auf der B480 ereignete.

Gegen 17.15 Uhr fuhr ein 51-jähriger VW-Golf-Fahrer auf der B 480 von Bad Wünnenberg kommend in Richtung A33. Nach einer Brückenbaustelle, an der eine Ampel den Verkehr regelt, überholte er einige Autos und Motorräder. Plötzlich fuhr ein Motorradfahrer rechts dem Golf auf dem Seitenstreifen. Laut Angaben des Golffahrers schlug der Motorradfahrer mit der Faust auf den rechten Außenspiegel seines Autos. Dabei stieß das Motorrad seitlich gegen den Golf. Der Golffahrer stoppte und auch der Motorradfahrer hielt einige Meter weiter an. Er sprach mit einem anderen Motorradfahrer und dann fuhren beide Kradfahrer davon. Der Unfallfahrer soll ein neongrünes Motorrad gefahren und weiß/schwarze Motorradkleidung getragen haben.

Sachdienliche Hinweise zum Unfall und zum gesuchten Motorradfahrer nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Telefon: 05251/306-1320

E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de



Außerhalb der Bürozeiten:



Leitstelle Polizei Paderborn

Telefon: 05251/ 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell