Polizei Paderborn

POL-PB: Außenspiegel gegen Motorradlenker - Polizei sucht Zeugen

Büren (ots)

(mb) Nach einem Verkehrsunfall auf der L818 bei Gut Böddeken ermittelt die Polizei wegen Fahrerflucht.

Am Pfingstmontag (01.06.2020) fuhr ein 63-jähriger Motorradfahrer gegen 14.00 Uhr auf der L818 von Büren in Richtung Lichtenau. Etwa einen Kilometer hinter Gut Böddeken kam ihm in der ersten scharfen Linkskurve ein rotes Auto in Größe eines Ford S- Max entgegen. Der Wagen geriet auf die Gegenfahrbahn und der linke Außenspiegel touchierte den Motorradlenker. Der Kradfahrer versuchte das Motorrad aufzufangen, stürzte aber auf die linke Seite und zog sich Verletzungen zu. Zudem wurde seine Moto Guzzi stark beschädigt. Der Autofahrer fuhr ohne anzuhalten weiter. Ein unbekannter Motorradfahrer, der den Unfall beobachtet hatte, erkundigte sich nach dem Gesundheitszustand des Verletzten. Dieser konnte noch mit seiner Maschine nach Hause fahren.

Die Polizei sucht jetzt den unbekannten Motorradfahrer sowie weitere Zeugen, die Angaben zu dem flüchtigen Auto machen können. Sachdienliche Hinweise unter Telefon 05251/3060.

