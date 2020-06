Polizei Paderborn

POL-PB: E-Bike-Fahrerin schwer verletzt

Paderborn-Schloß Neuhaus (ots)

(gh) Bei einem Verkehrsunfall in Schloß Neuhaus ist am Samstag eine E-Bike-Fahrerin schwer verletzt worden.

Gegen 13.00 Uhr befuhr eine 61-jährige Radfahrerin aus Paderborn den Geh- und Radweg der Straße An der Talle in Richtung Schloß Neuhaus. In dieser Fahrtrichtung verläuft der Radweg auf der linken Seite der Straße. Im Kreuzungsbereich Haustenbecker Straße beabsichtigte sie die Haustenbecker Straße geradeaus zu überqueren und in Richtung Marienloher Straße weiterzufahren. Die Verkehrsregelung im Kreuzungsbereich erfolgt durch eine Lichtzeichenanlage.

Zeitgleich befuhr eine 46-Jährige mit ihrem VW Polo die Straße An der Talle, parallel zur Radfahrerin, ebenfalls in Richtung Schloß Neuhaus. Im Kreuzungsbereich Haustenbecker Straße bog sie mit ihrem Wagen nach links in die Haustenbecker Straße ab.

Im Bereich der Fußgänger- und Radfahrerfurt kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Dabei prallte die Radfahrerin gegen die linke Fahrzeugseite des VW Polo und stürzte zu Boden. Die Radfahrerin, die einen Fahrradhelm getragen hat, verletzte sich dabei so schwer, dass sie mit einem Rettungswagen in ein Paderborner Krankenhaus gebracht werden musste.

