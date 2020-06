Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in Lebensmittelgeschäft

Paderborn (ots)

(mb) Bei einem Einbruch in ein Lebensmittelgeschäft an der Benteler Straße in Schloß Neuhaus in der Nacht zu Freitag sind Zigaretten erbeutet worden.

Gegen 01.23 Uhr wurde der Einbruchsalarm des Warenhauses ausgelöst. Ein Mitarbeiter eines Wachschutzbetriebes stellte kurz darauf fest, dass die Eingangstür beschädigt war und alarmierte die Polizei. Wenig später durchsuchten Polizeikräfte das Gebäude unterstützt von einem Diensthund. Der oder die Täter befanden sich nicht mehr im Geschäft. Die Eingangstür war gewaltsam geöffnet worden und aus den Regalen an den Kassen fehlten Tabakwaren.

Sachdienliche Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.

