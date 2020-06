Polizei Paderborn

POL-PB: Brand in unbewohntem Haus - Polizei ermittelt wegen Verdachts der Brandstiftung

Salzkotten (ots)

(mb) Durch einen Brand in einem unbewohnten Haus an der Langestraße sind in der Nacht zu Freitag sieben Bewohner eines Nachbarhauses leicht verletzt worden.

Das Feuer in einem Anbau auf einem Hinterhof wurde gegen 03.25 Uhr von einer Nachbarin entdeckt, nachdem sie einen Knall gehört hatte. Die Feuerwehr rückte aus und bekam das Feuer schnell unter Kontrolle. Die sieben Bewohner des Nachbarhauses, welches stark vom Rauch betroffen war, wurden evakuiert. Sie hatten Rauch eingeatmet und wurden vor Ort notärztlich untersucht und vom Rettungsdienst berteut. Eine Behandlung im Krankenhaus war nicht erforderlich.

Zwei Zimmer des leerstehenden Hauses brannten aus. Der Sachschaden wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt. Die Polizei untersuchte die Brandstelle. Augenscheinlich hatten sich unbekannte Personen in dem Haus aufgehalten. Als Brandursache geht die Kripo von einer fahrlässig oder vorsätzlich verübten Brandstiftung aus.

Sachdienliche Hinweise auf verdächtige Personen nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.

