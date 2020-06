Polizei Paderborn

POL-PB: Fußgänger von Paketdienstwagen mitgeschleift

Paderborn (ots)

(mb) An der Fontanestraße ist am Mittwoch ein Fußgänger von einem Lieferwagen erfasst und schwer verletzt worden.

Gegen 13.40 Uhr lieferte ein 53-jähriger Paketdienstfahrer an der Fontanestraße Pakete aus. Er setzte mit seinem Iveco-Lieferwagen von der Straße aus rückwärts auf den Fußweg, um diesen parallel eines Mehrfamilienhauses rückwärts in Richtung Hauseingang zu befahren. Vor dem Hauseingang erfasste der Iveco-Daily einen Fußgänger mit dem Heck. Der 60-Jährige stürzte und geriet unter den Lieferwagen. Er wurde einige Meter mitgeschleift, bis der Paketfahrer stoppte. Der Fußgänger erlitt schwere Verletzungen. Er wurde notärztlich versorgt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

