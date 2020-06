Polizei Paderborn

POL-PB: Schlafender Lkw-Fahrer auf Autobahnrastplatz von Einbrecher geweckt

Büren (ots)

(mb) Am frühen Mittwochmorgen ist ein Lkw-Fahrer auf dem Rastplatz Wewelsburg an der A44 in Fahrtrichtung Kassel von einem Einbrecher überrascht worden.

Der polnische Lkw-Fahrer (46) hatte sich am Abend auf dem Rastplatz in der Schlafkabine seines Lastwagens schlafen gelegt. Gegen 03.15 Uhr wurde er plötzlich durch Geräusche geweckt. Er entdeckte einen fremden Mann im Führerhaus, der die Ablagen durchsuchte. Auch der Einbrecher bemerkte den Fahrer und sprang durch die Beifahrertür aus dem Laster. Der Täter verschwand in der Dunkelheit. Er hatte lediglich eine Dokumentenmappe mit etwa Bargeld erbeutet. An der Beifahrertür wurden später Einbruchspuren gesichert.

Sachdienliche Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.

