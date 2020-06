POL-PB: Sturz mit Elektrofahrrad

Polizei Paderborn

(mb) Bei einem Sturz mit einem E-Bike auf der Salentinstraße hat ein Mann am Dienstag schwere Verletzungen erlitten.

Der 38-Jährige machte gegen 14.00 Uhr eine Probefahrt mit einem Pedelec. Er fuhr auf der Schulstraße und bog nach rechts in die Salentinstraße ab. Dabei verlor er die Kontrolle über das ungewohnte Elektrofahrrad und stürzte auf die Straße. Er zog sich Verletzungen am ungeschützten Kopf und an einer Schulter zu. Mit einem Rettungswagen wurde der Verletzte in ein Krankenhaus gebracht.

