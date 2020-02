Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - In Imbiss eingestiegen; Großheide - Auto beschädigt

Altkreis Norden (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Norden - In Imbiss eingestiegen

Unbekannte sind zwischen Freitag und Montag in einen Imbiss in Norden eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Imbiss im Neuen Weg und entwendeten nach ersten Erkenntnissen Alkohol. Zeugen, die zwischen Freitag, 11 Uhr, und Montag, 11 Uhr, verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich zu melden unter Telefon 04931 9210.

Verkehrsgeschehen

Großheide - Auto beschädigt

Ein unbekannter Autofahrer hat am Montag in Großheide einen VW Tiguan beschädigt. Der Wagen stand zur Tatzeit zwischen 10 Uhr und 10.40 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarkts in der Großheider Straße. Vermutlich schlug die Fahrzeugtür eines angrenzend geparkten Autos gegen die Beifahrertür des anthrazitfarbenen VW Tiguan und beschädigte sie. Der Verursacher flüchtete von der Örtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04936 343.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Pressestelle

Wiebke Baden

Telefon: 04941 606104

E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell