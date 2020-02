Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Schulcontainer beschädigt; Südbrookmerland - Auto beschädigt; Aurich - Unfallflucht; Wiesmoor - Parkplatzunfall

Altkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Schulcontainer beschädigt

Ein Schulcontainer ist in der Straße Am Schulzentrum in Aurich beschädigt worden. Unbekannte schlugen zwischen Freitag, 17 Uhr, und Montag, 7.20 Uhr, ein Fenster des Gebäudes ein. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise unter Telefon 04941 606215.

Verkehrsgeschehen

Südbrookmerland - Auto beschädigt

Ein grauer VW Golf wurde am Montag in Südbrookmerland beschädigt. Ein unbekannter Autofahrer touchierte den Wagen an der Fahrerseite und fuhr davon, ohne eine Regulierung des Schadens zu ermöglichen. Zu dem Unfall kam es zwischen 16.45 Uhr und 17.10 Uhr in der Ekelser Straße auf dem Parkplatz eines Supermarkts. Zeugenhinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04941 606215.

Aurich - Unfallflucht

In der Kiebitzstraße in Aurich kam es am Montag zwischen 12.30 Uhr und 14.30 Uhr zu einer Unfallflucht. Ein bislang Unbekannter stieß vermutlich beim Rückwärtsfahren mit seinem Auto gegen einen schwarzen BMW 3er, der am Fahrbahnrand in Höhe Hausnummer 3 geparkt war. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, fuhr der Verursacher davon. Er war möglicherweise mit einem weißen oder silbernen Wagen unterwegs. Die Polizei Aurich bittet um Hinweise unter Telefon 04941 606215.

Wiesmoor - Parkplatzunfall

Ein grauer VW Golf ist am Montag in Wiesmoor beschädigt worden. Der Wagen stand zwischen 10.15 Uhr und 11.45 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufzentrums an der Hauptstraße. Ein Unbekannter touchierte den Wagen vermutlich in dieser Zeit vorne links und entfernte sich von der Örtlichkeit, ohne eine Regulierung zu ermöglichen. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04943 3970.

