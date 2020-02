Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Esens - Außenspiegel beschädigt

Landkreis Wittmund (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Esens - Außenspiegel beschädigt

Unbekannte haben in der Nacht zu Sonntag in Esens einen schwarzen BMW 3er beschädigt. Zwischen Samstag, 23.30 Uhr, und Sonntag, 7.30 Uhr, wurde der linke Außenspiegel abgetreten. Der Wagen stand zur Tatzeit in der Marienkamper Straße. Zeugenhinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04971 92718110.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Pressestelle

Wiebke Baden

Telefon: 04941 606104

E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell