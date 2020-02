Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Südbrookmerland - Heckscheibe beschädigt; Aurich - Schuppen in Brand geraten; Aurich - Gefährliche Körperverletzung

Altkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Südbrookmerland - Heckscheibe beschädigt

Ein weißer Seat Leon ist am Sonntag in Südbrookmerland beschädigt worden. Auf einem Parkplatz in der Moorhuser Dorfstraße wurde zwischen 2 Uhr und 13.30 Uhr die Heckscheibe des Wagens eingeschlagen. Hinweise auf die Verursacher nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04941 606215.

Aurich - Schuppen in Brand geraten

Im Berliner Ring in Aurich ist es am Sonntag gegen 14 Uhr zu einem Brand gekommen. Aus noch ungeklärter Ursache fingen ein Regal, eine Mülltonne und das Holz auf der Rückseite eines Schuppens Feuer. An dem Schuppen entstand leichter Gebäudeschaden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Aurich - Gefährliche Körperverletzung

Zu einer gefährlichen Körperverletzung ist es am Sonntagabend in Aurich gekommen. In einer Spielhalle in der Großen Mühlenwallstraße griff ein 21-Jähriger nach vorangegangenen Streitigkeiten einen 19-Jährigen mit einem Cuttermesser an und verletzte ihn im Gesicht. Der 21-Jährige wurde daraufhin von dem 19-Jährigen mit einer abgebrochenen Glasflasche angegriffen und verletzt. Die beiden Männer mussten medizinisch versorgt werden. Die Ermittlungen dauern an.

