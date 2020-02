Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich-Wittmund für Samstag

Sonntag, 08./09.02.2020

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Verkehrsgeschehen

Betrunken mit Pkw verunfallt

Am Sonntagmorgen, gegen 06:35 Uhr, befährt ein 25-jähriger Mann aus dem Landkreis Cloppenburg mit seinem Pkw die Hauptstraße in Wiesmoor in Richtung Friedeburg und kommt schließlich nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier fährt der junge Mann mit seinem Fahrzeug durch eine Hecke in einen Vorgarten. Unfallursächlich ist wohl die festgestellte Alkoholbeeinflussung des Alleininsassen von deutlich über 1 Promille. Es kommt zu Sachschäden im Vorgarten und am Pkw, welcher fortan nicht mehr fahrbereit ist. Der Fahrer bleibt unverletzt. Die aufnehmenden Polizeibeamten ordnen eine Blutentnahme an und stellen den Führerschein sicher.

Unerlaubt von der Unfallstelle entfernt

Am Samstag kam es in der Zeit von 09:30 Uhr bis 16:30 zu einem Verkehrsunfall auf dem vom Georgswall zu befahrenen Parkplatz der Ostfriesischen Brandkasse in Aurich. Die Geschädigte hatte ihren schwarzen Opel Corsa in dieser Zeit dort geparkt und stellte bei Rückkehr zu ihrem Pkw einen Schaden am hinteren Stoßfänger auf linker Seite fest, der augenscheinlich von einem Zusammenstoß mit einem weiteren Pkw herrührt. Wer Hinweise zu dem Unfallgeschehen oder dem Unfallverursacher geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Aurich.

Verkehrsunfall mit drei beteiligten Pkw

Am Samstag kam es in Südbrookmerland zu einem Verkehrsunfall mit 3 beteiligten Pkw. Gegen 14:10 Uhr fuhr ein 19-jähriger Mann aus Aurich mit seinem Pkw auf der Auricher Straße, in Höhe des Kirchenwegs, auf einen verkehrsbedingt wartenden Pkw eines 46-jährigen Norders auf, welcher mit seiner ebenfalls 46-jährigen Beifahrerin vor einer Rot zeigenden Lichtzeichenanlage hielt. Dieser Pkw wird wiederum auf den ebenfalls haltenden Pkw einer 50-jährigen Südbrookmerländerin aufgeschoben. Es kam zu Beschädigungen an allen beteiligten Fahrzeugen.

Kriminalitätsgeschehen

Körperverletzung

In den frühen Sonntagmorgenstunden, gegen 04:30 Uhr, kam es in einer Diskothek an der Große-Mühlenwall-Straße in Aurich zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen Gästen des genannten Abendlokals. Ein 30-jähriger Mann aus Aurich begab sich daraufhin fußläufig zur nahe gelegenen Polizeiwache und wurde aufgrund einer Kopfplatzwunde mit einem angeforderten Rettungswagen zur UEK Aurich verbracht. Als Täter zu dieser Körperverletzungshandlung steht derzeit ein 40-jähriger Auricher in Verdacht. Im Weiteren sind nach aktuellem Kenntnisstand noch zwei Frauen in dieses Geschehen involviert; eine 25-jährige und eine 35-jährige Auricherin. Die Ermittlungen zum näheren Tathergang dauern noch an.

Altkreis Norden

Verkehrslage

Zeugen gesucht

Upgant-Schott - Am Samstag zwischen 14:30 Uhr - 14:45 Uhr wurde ein 14-jähriger Zeitungsjunge auf dem Siegelsumer Moorweg von einem PKW angefahren und kam dadurch zu Fall. Der Fahrzeugführer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den leichtverletzten Jungen zu kümmern. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen violetten PKW älteren Baujahres handeln. Der PKW könnte eventuell im vorderen Bereich beschädigt sein. Zeugen oder Personen, die einen solchen, beschädigten PKW gesehen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Norden unter 04931-9210 zu melden.

Alkoholisiert gefahren und Widerstand geleistet

Norden - Ein 81-jähriger Mann aus Emden leistete am Samstag gegen 21:45 Uhr bei einer polizeilich angeordneten Blutprobenentnahme Widerstand gegen die Maßnahme. Er musste durch mehrere Polizeibeamte festgehalten werden. Zuvor war der Mann von anderen Verkehrsteilnehmern als auffälliger Pkw-Fahrer gemeldet worden. Bei der anschließenden Kontrolle durch Polizeibeamte ergab sich der Verdacht einer alkoholischen Beeinflussung bei dem Mann. Ein Atemalkoholtest konnte nicht durchgeführt werden. Gegen den Mann wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

Alkoholisierter Pkw-Fahrer

Lütetsburg - Ein 35-jähriger Mann aus Lütetsburg wurde am frühen Sonntag gegen 00:10 Uhr durch Polizeibeamte auf der Landstraße kontrolliert. Hier war er mit einem Pkw unterwegs. Der Mann stand unter Alkoholeinfluss. Die gemessene Atemalkoholkonzentration führte zur Einleitung eines Ordnungswidrigkeitenverfahrens gegen den 35-Jährigen.

Kriminalitätslage:

Angebranntes Essen

Norden - Angebranntes Essen war die Ursache für einen Einsatz von Polizei und Feuerwehr am frühen Samstag gegen 04:45 Uhr in einer Wohnung in der Norder Innenstadt. Der 53-jährige Wohnungsmieter hatte einen Topf mit Nudeln zum Erhitzen auf die Herdplatte gestellt und diese eingeschaltet. Er schlief dann jedoch ein. Der aktivierte Rauchmelder alarmierte die Nachbarn, die wiederum die Rettungskräfte riefen. Der Mann wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in das Norder Krankenhaus gebracht.

Sog. "Hitler-Gruß" gezeigt

Norden - Ein bislang unbekannter Mann fiel am Samstag gegen 12:30 Uhr im Bereich Addinggaster Weg / Bahnhofstraße auf, als er dort den sog. "Hitler-Gruß" zeigte. Ein Zeuge informierte die Polizei, die trotz sofortiger Überprüfung den Mann aber nicht mehr feststellen konnte. Er soll sich in Begleitung einer Frau befunden haben. Der Mann soll ca. 40 Jahre alt gewesen sein. Er wird als recht groß und kräftig beschrieben. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Weitere Zeugen, die Hinweise zu den beiden Personen geben können, melden sich bitte bei der Polizei Norden (Tel. 04931-9210).

Ladendiebstahl

Norden - In einem Warenhaus im Norder Tor kam es am Samstag gegen 14:15 Uhr zu einem Ladendiebstahl. Eine 32-jährige Norderin bezahlte an der Kasse lediglich eine Kleinigkeit und passierte anschließend die Kassenzone. Dabei löste die Warensicherung aus. In ihrer Handtasche befanden sich weitere Einkaufswaren. Gegen die Frau wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Versuchter Ladendiebstahl

Norden - Zu einem versuchten Ladendiebstahl kam es am Samstag gegen 17:05 Uhr in einem Bekleidungsgeschäft auf dem Neuen Weg. Ein Mann und eine Frau entwendeten von einem Verkaufsständer im Außenbereich eine Jacke und wollten damit flüchten. Die Verkäuferin wurde auf die Situation aufmerksam. Sie sprach die beiden bereits flüchtenden Personen lautstark an, worauf diese die Jacke wegwarfen und entkamen. Die Frau soll ca. 175 cm groß und schlank gewesen sein. Sie hatte dunkle Haare, die zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden waren. Außerdem soll sie eine helle Jacke, blaue Jeans und schwarze Schuhe getragen haben. Sie führte eine Handtasche der Marke "PUMA" mit sich. Der Mann soll ebenfalls ca. 175 cm groß gewesen sein. Er soll eine dunkelblaue Jeans und eine dunkelblaue Jacke getragen haben. Seine Haare sollen kurz und mittelblond gewesen sein. Hinweise auf die Personen werden erbeten unter Tel. 04931-9210 an die Polizei Norden.

Polizeibeamte bedroht

Großheide - Ein 25-jähriger Mann mit Wohnsitz in Großheide sollte am Samstag gegen 20:50 Uhr durch Polizeibeamte an seiner Wohnanschrift an der Arler Straße überprüft werden. Der Mann trat mit einem Küchenmesser in der Hand vor die Tür und ging in Richtung der Polizeibeamten. Diesen gelang es, den Mann zum Weglegen des Messers zu bewegen. Der Mann konnte anschließend in Gewahrsam genommen werden. Nach einiger Zeit im polizeilichen Gewahrsam wurde er aufgrund psychischer Auffälligkeiten in die Norder Klinik verlegt. Es wurden strafrechtliche Ermittlungen aufgenommen.

Hausfriedensbruch

Norden - Ein 47-jähriger Mann aus Norden hielt sich am Samstagabend längere Zeit auf einem Tankstellengelände in Norden auf und verhielt sich auffällig. Der Mann ignorierte mehrere Aufforderungen des Personals, das Gelände zu verlassen, weswegen die Polizei gerufen wurde. Die eingesetzten Polizeibeamten erteilten dem Mann einen Platzverweis und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Hausfriedensbruch ein.

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch

In der Nacht zu Sonntag hat sich ein 24-jähriger Mann aus Wittmund gewaltsam Zugang in eine Wohnung am Karl-Bösch-Platz in Wittmund verschafft. Die anwesenden Bewohner riefen die Polizei. Der Mann wurde in Gewahrsam genommen, zudem wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Diebstahl aus Rucksack

Am Samstagnachmittag wurde einer 27-jährigen Frau beim Einkauf in einem Lidl-Markt an der Finkenburgstraße in Wittmund der auf dem Rücken getragene Rucksack geöffnet und die darin befindliche Geldbörse entwendet. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter 04462-911 115 bei der Polizei Wittmund zu melden.

Verkehrsgeschehen

Verkehrsunfall mit alkoholisiertem Fahrer

Am Samstagmorgen kam es in Nenndorf, im Haustädter Weg, zu einem Verkehrsunfall. Hierbei ist ein 19-jähriger aus Nenndorf mit seinem Pkw bei einem Abbiegevorgang nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Zaun sowie eine Hecke geprallt. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Durch Zeugen konnte der Verusacher schnell ermittelt werden. Es wurde eine Blutprobe angeordnet sowie diverse Strafverfahren eingeleitet.

