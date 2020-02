POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Sonntag/Montag, den 09./10.02.2020

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Zu insgesamt 67 Gefahrenstellen durch umgestürzte Bäume, abgeknickte Telefonmasten oder umgewehte Verkehrszeichen wurden die Polizeibeamten der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund wegen des Sturmtiefs "Sabine" gerufen. Verletzte Personen gab es dabei zum Glück nicht.

Altkreis Aurich

Verkehrsgeschehen

Aurich - Baum stürzt auf Pkw Ebenfalls am Nachmittag stürzte in der Dietrichsfelder Straße in Aurich eine Birke auf die Motorhaube eines vorbeifahrenden Pkw. An dem Daimler entstand ein Schaden von etwa 5.000 Euro. Der 24-jährige Fahrzeugführer aus Osteel kam mit einem Schrecken davon.

Wiesmoor - Pkw-Fahrer übersieht umgestürzten Baum Gegen 18:30 Uhr war ein 60-jähriger Autofahrer mit seinem VW Tiguan auf der Kanalstraße I in Wiesmoor unterwegs. In Höhe der Hausnummer 60 fuhr er gegen einen Baum, welcher auf die Fahrbahn gekippt war. Am Pkw entstand ein Schaden von etwa 1.000 Euro. Der aus Wiesmoor stammende Mann blieb bei dem Verkehrsunfall unverletzt.

Sonstiges

Aurich - Baum fiel auf Dach eines Wohnhauses In der Habbo-Apken-Straße in Aurich knickte am Nachmittag ein Baum auf ein Dach eines Wohnhauses. Das Dach wurde dabei beschädigt. Die Bewohner blieben unverletzt. Der Baum wurde durch die Feuerwehr beseitigt. Am Dach entstand ein Schaden im 4-stelligen Bereich.

Landkreis Wittmund

Verkehrsgeschehen

Westerholt - Baum stürzt auf Pkw Gegen 20:30 Uhr kippte in Westerholt auf Grund des Sturms ein Baum auf die Auricher Straße und traf dabei einen vorbeifahrenden Pkw aus Wittmund. Die Insassen kamen mit einem Schrecken davon. Am Auto entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Der Pkw war weiterhin fahrbereit.

Sonstiges

Friedeburg - Baum stürzt auf zwei geparkte Pkw Im Abickhafer Feldweg in Friedeburg stürzte am Nachmittag eine große Birke auf zwei geparkte Pkw und blockierte die komplette Fahrbahn. Ein VW Smart und ein VW Passat wurden erheblich beschädigt. Der Sachschaden wird auf einen hohen 4-stelligen Bereich geschätzt.

