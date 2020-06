Polizei Paderborn

POL-PB: Parkende Autos angefahren - Polizei sucht Zeugen

Paderborn (ots)

(mb) Nach zwei Karambolagen mit geparkten Autos Im Lohfeld hat ein unbekannter Fahrzeugführer am Samstagvormittag Fahrerflucht begangen.

Gegen 09.45 Uhr hörte ein Anwohner am Samstag (30.05.2020) einen Knall von der Straße. Um kurz nach 10.00 Uhr stellte er fest, dass sein in Richtung Erzberger Straße am rechten Straßenrand geparkter Audi A4 an der linken Seite verschrammt war. Etwas weiter war ein geparkter Ford Transit ebenso angefahren worden. Von dem Wagen lagen Teile des abgefahrenen Außenspiegels auf der Straße. Der Unfallverursacher ist vermutlich in Richtung Erzberger Straße weitergefahren, ohne sich um die Schäden zu kümmern.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.

