POL-GS: Pressemeldung des PK Oberharz vom 01.05.2020

Fahrt unter Drogeneinfluss & Besitz von Marihuana

Am 30.04.2020, um 15:40 Uhr, fiel der Funkstreife des PK Oberharz im Rahmen einer Verkehrskontrolle auf, dass ein Kraftfahrzeugführer offenbar unter Betäubungsmitteleinfluss in Clausthal-Zellerfeld gefahren ist. Ein Drogenurintest verlief positiv für THC (Cannabis). Der Konsum eines Joints wurde eingeräumt und ein weiterer Joint, der in der Wohnung aufbewahrt wurde, wurde freiwillig herausgegeben. Eine Blutprobe wurde entnommen, Ermittlungsverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Unsicher gefahren & Polizeibeamte beleidigt

Ebenfalls im Rahmen der Streife fiel am 30.04.2020, um 18:50 Uhr, ein älterer Herr durch seine unsichere Fahrweise in Clausthal-Zellerfeld auf. Bei der anschließenden Kontrolle konnten weder Beeinflussungen durch Alkohol noch durch berauschende Mittel festgestellt werden. Da dennoch Zweifel an der Fahrtauglichkeit bestanden, wurde darauf hingewiesen, dass die Führerscheinstelle in Kenntnis gesetzt und um Überprüfung der körperlichen Eignung zur Teilnahme am Straßenverkehr gebeten werde. Der Fahrzeugführer reagierte daraufhin uneinsichtig und die Beifahrerin, seine Ehefrau, geriet regelrecht in Rage. Die Aussagen der Polizei interessierten sie nicht, die gingen in ihr linkes Ohr rein und kämen beim rechten Ohr wieder heraus und nachdem sie dies mittels Gesten verdeutlicht hatte, zeigte sie den Polizeibeamten mehrfach einen "Vogel". Nun muss nicht nur der Fahrzeugführer mit einer Überprüfung durch die Führerscheinstelle rechnen, sondern seine Ehefrau sich für ihr beleidigendes Verhalten rechtfertigen. Gegen sie wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

