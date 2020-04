POL-GS: PI Goslar: Pressemitteilung vom 30.04.2020

Polizeiinspektion Goslar

PI Goslar: Pressemitteilung vom 30.04.2020

Goslar (ots)

Einbruch in Tischlerei.

Liebenburg. Am Mittwoch, zwischen 00.00 und 06.20 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter nach gewaltsamen Öffnen eines rückwärtigen Fensters in eine Tischlerei in der Strasse Sölg ein, durchsuchten die hier befindlichen Räumlichkeiten sowie Behältnisse und entwendeten, u.a. auch aus einem Firmenfahrzeug, zahlreiche Werkzeuge. Bei der Tat entstand ein Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Die Polizei Goslar hat die Ermittlungen dazu aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Strasse Sölg oder der näheren Umgebung festgestellt haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Unfallverursacher entfernt sich.

Goslar. Am Mittwochnachmittag, gegen 15.30 Uhr, befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem gelb-grünen Lkw, auf der offenen gelben Ladefläche sollen sich Bauteile aus Metall befunden haben, die B 6 in Richtung Salzgitter und wechselte zwischen den Anschlussstellen Immenröder Strasse und Feldstrasse den Fahrstreifen von rechts nach links, wobei er allerdings eine 23-Jährige übersah, die in diesem Bereich mit ihrem grauen Seat Leon mit SZ-Kennzeichen unterwegs war. Diese bremste ab und wich, um einen Zusammenstoss zu vermeiden, nach links aus, fuhr allerdings in die hier befindliche Schutzplanke. Der Verursacher entfernte sich anschließend vom Ort des Geschehens, ohne sich weiter um den angerichteten Schaden zu kümmern oder seine Art der Beteiligung dem Geschädigten gegenüber anzugeben. Bei dem Vorfall entstand ein Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Die Polizei Goslar hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Verglasung einer Notausgangstür eingeschlagen.

Goslar. In der Zeit von Montagabend, 20.30 Uhr, bis Dienstagmorgen, gegen 05.50 Uhr, schlugen bislang unbekannte Täter die Verglasung einer Notausgangstür eines SB-Warenhauses in der Gutenbergstrasse mit einem Kanaldeckel ein. Bei der Tat entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei Goslar hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

