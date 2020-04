POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg:

Polizeiinspektion Goslar

Einbruchdiebstahl in Werkstattgebäude in Harlingerode:

Bislang unbekannte/r Täter betrat/en im Zeitraum von Montag, den 27.04.2020, 01.40 Uhr bis 02.10 Uhr, ein Firmengelände an der Landstraße in Harlingerode. Nach Übersteigen des Geländezaunes gelangten sie auf das Grundstück und verschafften sich Zutritt in das Werkstattgebäude. Nach erster Einschätzung entwendete/n er/sie diverses Werkzeug und Zubehörteile.

Verkehrsunfall mit Flucht am Montag, den 27.04.2020, 14.00 Uhr:

Zeugen riefen die Polizei und meldeten einen Unfall auf einem Parkplatz in der Parkstraße in Bad Harzburg. Sie hatten beobachtet, dass ein auf einem Einstellplatz abgestellter weißer Opel Astra rückwärts losrollte und gegen einen anderen parkenden Skoda stieß. Der Opel war führerlos und nicht ausreichend gesichert gewesen. Noch während die Zeugen die Polizei verständigten, erschien der Fahrer des weißen Astra, schaute sich die Situation an und setzte sich dann in seinen Pkw. Anschließend fuhr er ohne weitere Anstalten für eine Unfallaufnahme zu machen davon und entfernte sich damit unerlaubt von der Unfallstelle. Der flüchtige 73jährige Fahrer aus Bad Harzburg konnte nach einer kurzen Fahndung durch die Polizeistreife festgestellt und zum Vorfall befragt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt ca. 3100,- Euro geschätzt.

