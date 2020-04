Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: PI Goslar: Illegale Entsorgung von Asbestzementplatten/Zeugen gesucht.

Goslar (ots)

Goslar-Lochtum. Bereits am Donnerstag, 02.04.20, 08.23 Uhr, wurde durch den Landkreis Goslar festgestellt, dass bislang unbekannte Täter sowohl zahlreiche Asbestzementplatten in der Gemarkung Lochtum, südlich der Bahnstrecke, Seitenraum der Strasse Hasenwinkel, als auch mehrere schwarze und blaue Plastiksäcke mit Restmüll und Baustellenabfällen in der angrenzenden Ecker illegal entsorgt hatten.

In den Plastiksäcken wurden u.a. Kinderspielzeug sowie Tapetenreste mit einem markanten Muster aufgefunden.

Die Polizei Goslar hat die Ermittlungen dazu aufgenommen und bittet Personen, die vor dem Entdeckungszeitpunkt verdächtige Personen oder Fahrzeuge am Ablageort oder der näheren Umgebung festgestellt oder entsprechende Beobachtungen gemacht haben bzw. vor dem Hintergrund der aufgefundenen Gegenstände Angaben über die Identität des oder der Verursacher oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Siemers, KHK

Polizeiinspektion Goslar

