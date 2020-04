POL-GS: Seesen: Pressebericht vom 27.04.2020

Polizeiinspektion Goslar

Tageswohnungseinbruch / Seesen - Stadt

Am Samstag, 25.04.2020 zwischen 18:00-21:00 Uhr gelangt ein unbekannter Täter in die nicht verschlossene Wohnung des Geschädigten in der Bismarckstrasse und entwendet 1.000 Euro Bargeld. Bereits vor acht Monaten wurde in diese Wohnung eingebrochen, weshalb die Hauseingangstür immer noch beschädigt war. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Fahrraddieb ermittelt! / Seesen - Bad Gandersheim

Im Zuge der Ermittlungen zu Fahrraddiebstählen in Lamspringe und Seesen-Engelade konnte am Freitag, 24.04.2020, eine 61jährige männliche Person durch Kräfte des Polizeikommissaritas Seesen als Täter festgestellt werden. Die Person räumte beide Taten ein. Das mitgeführte Fahrrad wurde sichergestellt, da anzunehmen ist, dass auch dieses Fahrrad unbefugt entwendet wurde. Weiterführende Ermittlungen sollen nun ergeben, ob dem Täter noch andere Fahrraddiebstähle zugeordnet werden können.

