Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: PI Goslar: Pressemitteilung vom 27.04.2020

Goslar (ots)

Körperverletzung gegenüber des Bahnhofs/Zeugen gesucht.

Goslar. Am Sonntag, 19.04.2020, gegen 20.00 Uhr, hielten sich drei 24-, 27- und 50 Jahre alte Goslarer im Bereich des Kiosks in der Klubgartenstrasse 1, direkt gegenüber des Bahnhofsgeländes, auf, als zunächst eine aus vier namentlich nicht bekannten Personen bestehende Gruppe erschien. In der Folge eines sich anschließenden kurzen Streitgesprächs wurde der 24-Jährige von einem bislang unbekannten Täter mit der Faust gegen den Hinterkopf geschlagen und von einem weiteren bislang unbekannten Täter mit dem Messer bedroht. Anschließend entfernte sich die Gruppe vom Ort des Geschehens.

Gegen 21.20 Uhr kam es zu einem erneuten Vorfall zwischen diesen Personengruppen, wobei die der Angreifer offenbar Unterstützung erhalten hatte. Nach Aussagen der Goslarer fuhren dieses Mal zahlreiche Fahrzeuge am Kiosk vor, die bislang ebenfalls unbekannten Insassen stiegen aus und schlugen ohne Vorwarnung zum Teil mit Schlagstöcken auf den 27-Jährigen ein und traktierten ihn, nachdem er zu Boden gegangen war, zudem mit Schlägen und Tritten. Diese Behandlung erfuhr auch der 50-Jährige bei einem Schlichtungsversuch.

Danach stiegen die Tatverdächtigen wieder in ihre Fahrzeuge, u.a. zwei silberne Audi, einem dunklen BMW, einem dunklen Mercedes-Benz S-Klasse, einem dunklen VW Golf und einem dunklen Audi A 7, und fuhren in Richtung Mauerstrasse davon.

Der 27-jährige Goslarer wurde bei dem Vorfall verletzt, nach medizinischer Erstversorgung mit dem Rettungswagen ins Goslarer Krankenhaus gebracht, von dort allerdings nach ambulanter Behandlung wieder entlassen.

Die Polizei Goslar hat die Ermittlungen dazu aufgenommen und bittet Personen, die während der lautstarken Auseinandersetzung auf die Situation aufmerksam wurden, entsprechende Beobachtungen gemacht haben bzw. Angaben über die Identität der Täter sowie zu den benutzten Fahrzeugen oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Suizid.

Goslar. Am Sonntagnachmittag, gegen 16.08 Uhr, begab sich eine 32-jährige männliche Person, die zuvor unter Zurücklassung von Abschiedsbriefen die Wohnung verlassen hatte, in suizidaler Absicht im Bereich Hahndorf auf die Gleise der Bahnstrecke Goslar-Hannover, wurde dort von einem herannahenden Zug erfasst und verstarb an den erlittenen Verletzungen.

Geldbörse gestohlen.

Goslar. Am Samstagnachmittag, gegen 18.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter die Geldbörse mitsamt Inhalt eines 35-Jährigen aus Rudolstadt, die er während seines Aufenthalts vor einem Eiscafe am Markt in der Westentasche mit sich führte. Bei der Tat entstand ein Schaden in Höhe von knapp fünfzig Euro. Die Polizei Goslar hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitpunkts möglicherweise entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Sitzbank beschädigt.

Goslar. In der Zeit von Donnerstagnachmittag, 17.30 Uhr, bis späten Freitagnachmittag, 18.40 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter die Sitzfläche einer an der Kapelle am Klusfelsen in der Strasse Petersberg aufgestellten Parkbank. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von ca. einhundert Euro. Die Polizei Goslar hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitpunkts möglicherweise entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Fahrzeug beschädigt und weggefahren.

Goslar. In der Zeit von Donnerstagnachmittag, 15.00 Uhr, bis Freitagnachmittag, 17.00 Uhr, wurde ein am Fahrbahnrand der Ortelsburger Strasse abgestellter grüner VW Golf mit GS-Kennzeichen durch ein Fahrzeug bei der Vorbeifahrt im Bereich des linken Aussenspiegels beschädigt. Der Verursacher entfernte sich anschließend vom Ort des Geschehens, ohne sich weiter um den angerichteten Schaden zu kümmern oder seine Art der Beteiligung dem Geschädigten gegenüber anzugeben. Bei dem Vorfall entstand ein Schaden in Höhe von ca einhundert Euro. Die Polizei Goslar hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Siemers, KHK

