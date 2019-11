Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unfall durch Ölspur- Polizei sucht Verursacher

Herford (ots)

(sls) Das Verkehrskommissariat Herford beschäftigt sich zurzeit mit einem Unfall auf der Löhner Straße in Herford. Am Dienstagmorgen (12.11.) gegen 06.00 Uhr befuhr eine 25-Jährige aus Paderborn mit ihrem schwarzen Twingo die Löhner Straße stadtauswärts. In Höhe der Hausnummer 157 kam sie mit ihrem PKW ins Schleudern und rutschte linksseitig in den Graben. Dort beschädigte sie ein Verkehrszeichen. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass sich in Höhe der Unfallstelle eine Ölspur auf der Fahrbahn befand, wodurch die Twingo-Fahrerin ins Rutschen kam. Die Fahrbahn musste durch die Feuerwehr abgestreut werden. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 2600 Euro. Die Polizei ist auf der Suche nach einem möglichen Verursacher der Ölspur oder auch Zeugen, die Angaben zum Verursacher machen können. Bitte setzen sie sich mit dem Verkehrskommissariat Herford unter der Tel. 05221-8880 in Verbindung.

