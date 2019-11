Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch mit Beginn der Dämmerung - Täter schlagen Scheibe an Terassentür ein

(um) Gestern (13.11.), in der Zeit von 17.30 Uhr bis etwa 18.15 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in ein Reihenhaus an der Drechslerstraße ein. Die Einbrecher kamen über die Terrassentür, bei der sie die Scheibe einschlugen, ins Haus. Im Inneren durchwühlten sie die Schränke und entwendeten am Ende ein kleineren Tresor mit Inhalt von verschiedenen Schlüsseln. Der Schaden wird mit mindestens 2.000.- Euro angegeben. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang auf die Tatzeit in der Dämmerung in der dunklen Jahreszeit hin. Häuser sind in diesem Zeitraum der Umstellung von den hellen zu den dunklen Monaten vielfach als unbewohnt zu erkennen. Zudem nutzen Einbrecher das "frühe dunkel werden" als Tatzeitmöglichkeit. Die Präventionsdienststelle der Polizei Herford berät Haus- und Wohnungsbesitzer zum Einbruchschutz. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.polizeiberatung.de oder bei jeder Polizeidienststelle. Angaben zur eigentlichen Tat werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

