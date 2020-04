POL-GS: PI Goslar: Pressemitteilung vom 28.04.2020.

Polizeiinspektion Goslar

Scheinwerfer ausgebaut und entwendet.

Goslar. Am Freitag, zwischen 07.20 und 15.30 Uhr, begaben sich bislang unbekannte Täter auf den Parkplatz eines Chemieunternehmens in der Strasse Im Schleeke, und entwendeten nach Herausbrechen aus den entsprechenden Halterungen den linken Scheinwerfer eines hier abgestellten VW Golf Plus mit GS-Kennzeichen. Bei der Tat entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei Goslar hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Versuchte Brandstiftung/Zeugen gesucht.

Bad Harzburg. Ein bislang unbekannter männlicher Täter setzte am vergangenen Freitagabend, gegen 21.15 Uhr, die mit Holzspanplatten versehene Fassade eines in der Badestrasse/Ecke Westeroder Strasse in Bau befindlichen Mehrfamilienwohnhauses in Brand. Von Zeugen konnte der Täter, der mit ca. 175 cm groß, schmale Gestalt, trug eine Wollmütze, beschrieben wurde, dabei beobachtet werden, als er sich vom Grundstück entfernte, vermutlich auf ein Klappfahrrad, Näheres dazu unbekannt, sprang und anschließend über Westeroder Strasse und Badestrasse in Richtung Breite Strasse flüchtete.

Der Brand konnte von den eingesetzten Feuerwehren Bad Harzburg und Bündheim, die mit 30 Angehörigen unter Leitung des Ortsbrandmeisters Markus Saß vor Ort waren, bereits unmittelbar nach deren Eintreffen gelöscht werden, so ein größerer Schaden verhindert wurde. Konkrete Angaben zur Schadenshöhe sind derzeit nicht möglich.

Die Polizei Goslar hat die Ermittlungen dazu aufgenommen und bittet Personen, die während des Tatzeitpunkts am Brandort oder der näheren Umgebung entsprechende Beobachtungen gemacht haben bzw. Angaben über die Identität des Täters sowie das bei der Tat benutzte Klappfahrrad oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

