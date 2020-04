POL-GS: Polizeiinspektion Goslar verabschiedet sich vom Leiter des Polizeikommissariats Seesen

Polizeiinspektion Goslar

Polizeiinspektion Goslar verabschiedet sich vom Leiter des Polizeikommissariats Seesen

Goslar

Vier Jahre lang schlüpfte Thomas Brandes in seine Uniform und leitete das Polizeikommissariat in Seesen. Seine Uniform hängt er nicht an den Nagel, wohl aber tauscht er den Dienstort.

Der 51-jährige wechselt in die Polizeidirektion Göttingen und übernimmt die Dienststellenleitung des Polizeikommissariats Alfeld. Der gebürtige Braunschweiger, der mit seiner Familie im Bereich Hildesheim lebt, bleibt dem Land Niedersachsen als Erster Polizeihauptkommissar weiterhin treu und kehrt in seine Heimatbehörde zurück.

Die Leiterin der Polizeiinspektion Goslar, Petra Krischker, verabschiedete ihren Mitarbeiter leider nur in kleinem Rahmen und auf Grund der aktuellen Corona-Krise mit dem gebotenen Abstand. Durch die Dienststellenleiter der einzelnen Dienstzweige wurde dem begeisterten Sportler ein alter Handball mit Unterschriften seiner Führungskreis-Kollegen überreicht. Thomas Brandes hat es neben seinem beachtlichen beruflichen Werdegang geschafft, sein Hobby innerhalb der Polizei zu verwirklichen.

Der ehemalige 2. Handball-Bundesliga-Spieler leitete nämlich neben seinem Amt als Dienststellenleiter auch die Handball-Mannschaft der Niedersächsischen Polizeiauswahl und wurde 2018 mit dem Titel der Deutschen Polizei-Meisterschaft im Handball belohnt.

"Neben seinen sportlichen Erfolgen ist Thomas für seine Strukturiertheit im täglichen Dienstgeschäft bekannt. In den vergangenen Jahren hat er die Abläufe in seinem Polizeikommissariat ökonomisch und qualitätsorientiert weiter verbessert. Zur Verschönerung der Dienststelle und kleinen Ausbesserungsarbeiten wurde auch gerne mal selbst angepackt", so Krischker. Das unterstreicht auch den Teamgeist der Belegschaft in Seesen, worauf natürlich auch ein Trainer Wert legt.

"Das PK Seesen und die Region mit ihren Besonderheiten hat Herr Brandes immer und sehr mitarbeiterorientiert in Goslar vertreten", so Krischker weiter.

Die Polizeiinspektion Goslar verliert eine wichtige Führungskraft, gibt aber auch weiteren Führungskräften die Möglichkeit zur Vorbereitung auf andere Dienstposten. Für die nächsten neun Monate wird daher Polizeihauptkommissar Manuel Felten die Leitung des Polizeikommissariats in Seesen übernehmen. Manuel Felten ist 48 Jahre alt und war bislang als Dienstabteilungsleiter im Streifendienst der Polizei Goslar tätig.

Sportlich gesehen ändert sich in Seesen, dass Manuel Felten passionierter Läufer und Taucher ist. Für die Dienststelle und seine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ist Herr Felten durch sein Wirken in Goslar kein Unbekannter.

"Thomas Brandes wünsche ich für seine neuen Aufgaben und Herausforderungen im PK Alfeld alles Gute, danke Ihm herzlich für die vertrauensvolle und unterstützende Arbeit hier in Goslar und Manuel Felten einen guten Start in der neuen Rolle als Dienststellenleiter", erklärte Petra Krischker abschließend.

