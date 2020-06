Polizei Paderborn

POL-PB: Motorradfahrer bei Pfingstausflug schwer verletzt

Delbrück (ots)

(ob)Bei einer Ausfahrt am Pfingstsonntag verletzte sich ein Motorradfahrer durch einen Sturz in Höhe des Steinhorster Beckens schwer. Gegen 19:00 Uhr wurde der Polizei ein gestürzter Motorradfahrer auf der L836 in Höhe des Steinhorster Beckens gemeldet. Der 38 Jahre alte Kradfahrer aus dem Kreis Minden-Lübbecke befuhr in einer Gruppe mit zwei weiteren Personen die Neubrückenstraße von Steinhorst kommend in Richtung Westerwiehe. An der Brücke über die Ems verlor er wegen Bodenwellen im Asphalt die Kontrolle über sein Kraftrad und stürzte. Er wurde dabei schwer verletzt und musste mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Paderborner Krankenhaus gebracht werden. Der Sachschaden am Motorrad lag bei rund 2000 Euro.

