Polizei Paderborn

POL-PB: Betrunkener verursacht Unfall in Paderborner Innenstadt, Verdacht eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens

Paderborn (ots)

(ob) Am frühen Pfingstmontag verunfallte ein betrunkener 29-jähriger mit seinem Pkw unter der Bahnbrücke der Borchener Straße. Um 02.17 Uhr beobachtete ein Zeuge einen Audi A5, welcher mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit die Borchener Straße in Fahrtrichtung Innenstadt fuhr. Kurze Zeit später konnte er einen lauten Knall unterhalb der Unterführung wahrnehmen. Die hinzugerufenen Polizisten fanden das Fahrzeug beschädigt an der Stützmauer der Brücke. Beim Fahrer konnte deutlicher Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein Alkoholtest bestätigte den Verdacht. Dem Fahrzeugführer wurden zur Feststellung der Fahrtüchtigkeit mehrere Blutproben entnommen und der Führerschein wurde sichergestellt. Da der Verdacht eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens besteht, wurde das verunfallte Fahrzeug zur Auswertung der Fahrzeugdaten sichergestellt. Der Sachschaden liegt bei rund 10000 Euro.

