Polizei Paderborn

POL-PB: Straßenverkehrsgefährdung durch alkoholisierten Pkw Fahrer in Paderborn am frühen Sonntagmorgen

33100 Paderborn (ots)

Sonntag, 31.05.2020, 02:14 Uhr, Paderborn, Vinsebecker Weg, Straßenverkehrsgefährdung durch alkoholisierten Pkw Fahrer

Durch zwei aufmerksame Zeugen wurde in der Nacht zu Sonntag ein verdächtiger VW Transporter gemeldet. Dieser war den Zeugen zuvor in Paderborn durch das Fahren in Schlangenlinien und das Missachten von mehreren roten Ampeln aufgefallen. Durch die Polizei konnte das Fahrzeug im Vinsebecker Weg kontrolliert werden. Vor Ort wurde festgestellt, dass der 33jährige Paderborner Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss stand. An dem VW Transporter waren zudem Unfallbeschädigungen im Bereich der Front und des Hecks vorhanden. Es besteht der Verdacht, dass durch den Fahrzeugführer auf seiner Fahrt im Bereich der A 33 an mindestens zwei Stellen Verkehrsunfälle ohne Beteiligung anderer Fahrzeuge verursacht wurden. Der Führerschein des Paderborners wurde sichergestellt und eine Blutprobe angeordnet. Die Unfallaufnahme sowie die weiteren Ermittlungen im Rahmen des eingeleiteten Strafverfahrens erfolgen durch die Autobahnpolizei Bielefeld.

