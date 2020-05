Polizei Paderborn

POL-PB: Motorradfahrer schwer verletzt

Büren-Siddinghausen (ots)

(mh) Bei einem Unfall zwischen einem Motorrad und einem Auto in Siddinghausen bei Büren hat sich am Freitagnachmittag der Motorradfahrer schwere Verletzungen zugezogen. Der 63-Jährige war gegen 12.35 Uhr auf der vorfahrtsberechtigten L637 aus Alme in Richtung Büren unterwegs. Im Kreuzungsbereich mit der Sidagstraße fuhr ein 42-jähriger Autofahrer aus Siddinghausen kommend auf die L637 auf und es kam zum Zusammenstoß. Der Motorradfahrer wurde per Krankenwagen in ein Krankenhaus nach Brilon gebracht. Die Polizei leitete den Verkehr während der Bergungsmaßnahmen einspurig an der Unfallstelle vorbei.

