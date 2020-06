Polizei Paderborn

POL-PB: Rennradfahrer bei Alleinunfall schwer verletzt

Westenholz (ots)

(0b) Schwere Verletzungen zog sich ein Rennradfahrer bei einem Sturz in Westenholz zu. Der 57 Jahre alte Mann fuhr am frühen Sonntagnachmittag auf der Knäppenstraße in Richtung Mastholte. Bei dem Versuch, andere Radfahrer zu überholen, geriet der Rennradfahrer auf dem asphaltierten Wirtschaftsweg ohne Fremdeinwirkung auf die unbefestigte Bankette. Er verlor die Kontrolle über sein Rennrad, stürzte zu Boden und verletzte sich trotz Fahrradhelm dabei schwer. Nach der Erstversorgung an der Unfallstelle, wurde der Rennradfahrer durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gefahren.

