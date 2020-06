Polizei Paderborn

POL-PB: Autofahrerin bei Auffahrunfall schwer verletzt

Paderborn (ots)

(mb) Bei einer Karambolage mit vier Autos auf der Münsterstraße ist am Dienstag eine Autofahrerin schwer verletzt worden.

Gegen 18.15 Uhr hatte sich auf der Münsterstraße in Richtung Delbrück ein Rückstau vor der Ampel an der Einmündung Sander Straße gebildet. Eine 19-jährige Peugeotfahrerin prallte in dem Stau auf das Heck eines Mini One, der von einer 26-jährigen Frau gefahren wurden. Eine 25-jährige BMW-Fahrerin fuhr dann auf den Peugeot auf und schob diesen erneut gegen den Mini. Der Mini wiederum prallte gegen das Heck eines Golf Kombi mit dem ein 36-jähriger Mann im Stau stand. Die Minifahrerin zog sich schwere Verletzungen zu und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Alle anderen Autofahrer und -insassen blieben unverletzt. Der Sachschaden liegt bei rund 40.000 Euro

